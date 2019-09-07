الجميلة والصيف.. مكياج صيفي ناعم يمنح نانسي عجرم ملامح مدهشة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها على “إنستغرام” صورة جديدة لها وهي تضع مكياجا صيفيا خفيفا غير ملامح وجهها بشكل مميز.

وقد تفاعل الآلاف من المتابعين والمعجبين مع الصورة الجديدة لنانسي التي نشرتها على صفحتها في “إنستغرام”.

ولعب المكياج الذي اختارته نانسي صيفيا بألوان برونزية خفيفة دورا في إظهار نانسي بصورة جديدة وجذابة أبهرت الكثيرين.

من جهة ثانية، نقلت النجمة اللبنانية بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدس” وتظهر في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة