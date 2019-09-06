محمد صبحي يصافح مادلين طبر ولكنه يُعرض عن تقبيلها/ فيديو

التقطت عدسات الكاميرات موقفا محرجا وقع عند مصافحة الفنان المصري محمد صبحي للفنانة اللبنانية مادلين طبر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “همسة الدولي للآداب والفنون”.

ويظهر في الفيديو صعود صبحي إلى خشبة المسرح لتسلّم الجائزة، وتقدمت مادلين طبر لمصافحته واقتربت منه لتقبيله، إلا أنه ابتعد قليلاً ليتفادى مبادلتها القبلة.

يشار إلى أن تكريم صبحي جاء نظرا لدوره في ترابط الشعوب العربية من خلال الفن والثقافة، ونشر الوعي الثقافي العربي، بحسب جريدة “النهار”.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتم إهداء الدورة السابعة من المهرجان، إلى الفنان محمود ياسين، وتحظى طبر بالرئاسة الشرفية للمهرجان.

في السياق ذاته، شهد الحفل تكريماً خاصاً للموسيقار الراحل عمر خورشيد، والفنان يوسف شعبان، ومنى جبر، أحمد صيام، محسن محي الدين، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة وتسلمها عنه حفيده.

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