بومبيو يعلن ان الكشف عن تفاصيل صفقة القرن سيتم خلال أسابيع

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس قال بومبيو: “أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة”.

وكان المبعوث الأميركي (المستقيل) إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد قال قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تقام يوم 17 سبتمبر/أيلول.

وكتب غرينبلات على تويتر: “قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال في وقت سابق، إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، شدد غرينبلات على أن “الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية”.

ودعا “الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد”.