شهيدان و 66 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مسيرة جمعة "حماية الجبهة الداخلية" شرق قطاع غزة/ فيديو
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بومبيو يعلن ان الكشف عن تفاصيل صفقة القرن سيتم خلال أسابيع

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