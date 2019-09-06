القبض على قاتل أحد الأشخاص في سحاب بوقت قياسي وضبط سلاحه

تمكن العاملون في إدارة الأمن الوقائي وبوقت قياسي من القبض على قاتل أحد الأشخاص في سحاب.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيانامس الخميس، إن الامن الوقائي تمكن من خلال التحقيقات التي بوشرت مساء الخميس في جريمة القتل التي راح ضحيتها شخص عثر عليه مصاباً بعيار ناري داخل احدى المركبات في منطقة سحاب من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة.

وأضاف أنه تم القبض على المشتبه به وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بإطلاق النار على المغدور إثر خلافات سابقة بينهما ،وعلى الفور تحرك فريق من البحث الجنائي والمركز الامني لمنزل المشتبه به وجرى ضبط السلاح الناري وما زال التحقيق جارياً .

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