ترحيب فلسطيني من السلطة والمقاومة باستقالة المبعوث الأميركي "المتصهين جدا" غرينبلات ويعتبرونها اعترافاً بالفشل
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جرينتش+2 04:36
الرئيس عون يبلغ المنسق الدولي ان أي اعتداء على لبنان سيقابل بدفاع تتحمل اسرائيل نتائجه

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