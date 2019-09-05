مسلسل رانيا يوسف “الآنسة فرح”.. جريمة قتل في فندق يتخلله نفق

يواصل أبطال مسلسل “الأنسة فرح” بطولة النجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد، تصوير المسلسل بكثافة حاليا، حيث انتهى فريق العمل من تصوير أسبوعين حتى الأن، ومن المقرر عرض المسلسل على 4 أجزاء خلال الفترة المقبلة ، وخلال أحداث المسلسل الذى تعتمد على الأثارة والتشويق، تظهر جريمة قتل داخل أحد الفنادق التى تعمل أسماء أبو اليزيد جرسونيرة به، كما يتضح أن أسفل هذا الأوتيل “نفق”، وتنقلب الأحداث تباعاً.

“الآنسة فرح” مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان “Jane the virgin” وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

مسلسل “الأنسة فرح” انطلق تصويره الأسابيع الماضية، تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة .

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