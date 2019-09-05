بعد انتهاء وقفات الاعتصام اليوم.. نقابة المعلمين تعلن الإضراب الأحد المقبل

اوقفت نقابة المعلمين محاولات اعتصامها التي جرتمنذ صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق القربة من الدوار الرابع، بعد ان دعا نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، للاضراب عن العمل بشكل كامل يوم الاحد القادم.

وجاءت الدعوة للاضرب بعد ان امهلت النقابة الحكومة لفتح الطرق امام المعلمين للوصول الى الدوار الرابع، الا ان ذلك لم يتم الامر الذي دفعهم للاعلان عن الاضرب يوم الاحد.

يشار الى ان عددا كبيرا من المعلمين شاركوا منذ صباح اليوم بوقفات احتجاجية في العاصمة عمان، بالاضافة الى قيام معلمين بالاعتصام على الطريق الصحراوي بعد منعهم من الوصول الى العاصمة، وذلك للمطالبة بزيادة العلاوة بنسبة 50%.

هذا شهدت العاصمة عمان، منذ صباح الخميس، ازمات سير خانقة بالتزامن مع استنفار الاجهزة الامنية التي قامت باغلاق بعد الطرق المؤدية الى الدوار الرابع، وذلك بهدف منع الاحتجاج هناك.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة