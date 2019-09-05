بدء التحقيق بوفاة النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل مجمد مرسي



بدأت النيابة العامة المصرية، الخميس، التحقيق في وفاة عبد الله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول، الراحل محمد مرسي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن محامي أسرة مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، قوله إن النيابة بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس التحقيق في وفاة عبد الله مرسي، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي ليل الأربعاء إثر أزمة قلبية، بحسب ما أعلن أحد محامي الأسرة.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود “توفي عبد الله (25 عاماً) بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء قيادته سيارته في القاهرة، وأتوقّع أن يتمّ دفنه غداً الخميس”.

وأضاف “كان معه أحد أصدقائه الذي تمكّن من إيقاف السيارة وإيصال عبد الله إلى المستشفى”.

وتوفي عبد الله بعد قرابة ثلاثة أشهر من وفاة والده الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية بـ “التنظيم الإرهابي” منذ نهاية 2013.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد الله أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية وقد أيّدت محكمة النقص المصرية العام الماضي حكماً بحبسه لمدة عام بتهمة حيازة مخدرات.