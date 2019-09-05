القوات المسلحة تنفي خبر ظهور الجيش على جسر عبدون بعمان

عمان 5 أيلول (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “ظهور الجيش على جسر عبدون” عارٍ عن الصحة تماماً.

وبين المصدر أن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع. وأكد المصدر أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه.

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