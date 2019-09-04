وزارة الخارجية تتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير القطري الجديد

عمان 4 أيلول ( بترا)- تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي في مكتبها اليوم الاربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، كسفير معتمد لدى المملكة.

وأعربت السفيرة المجالي خلال اللقاء عن أطيب تمنياتها للسفير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين المزيد من النمو والازدهار.

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