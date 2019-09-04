وزارة التربية : كلفة العلاوة التي تطالب بها نقابة المعلمين 112 مليون دينار

عمان 4 أيلول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ان الوزارة تؤكد أهمية دور المعلم وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه، مشدداً على أن أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية.

وبين في تصريح صحفي اليوم ان الحكومة ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، يراعي تحسين وضع المعلم بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ولفت إلى أن النظام ربط الحافز بالأداء، مبيناً أن العلاوة قد تصل إلى 250 بالمئة.

وأوضح الجلاد أن كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار.

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