إندبندنت عربية: خلاف بين أردوغان وحماس بسبب تقاربها مع سوريا وايران وحزب الله، وإدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا
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جرينتش+2 06:03
نقابة المعلمين تعقب على بيان وزارة التربية حول علاوة ال50%

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