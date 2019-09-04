إندبندنت عربية: خلاف بين أردوغان وحماس بسبب تقاربها مع سوريا وايران وحزب الله، وإدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا
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جرينتش+2 07:21
رئيس الكنيست يعلن قرب فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل، والسلطة تحذر من العواقب

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