خمس وفيات وثلاث اصابات بحادث سير علي الطريق الصجراوي في القطرانة

توفي خمسة أشخاص واصيب ثلاثة آخرون جراء حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني: إن كوادرها في مديرية دفاع مدني الكرك قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الكرك العسكري ،حيث وصفت حالة المصابين العامة ما بين المتوسطة والبليغة.

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