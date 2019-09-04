المطرب ادم يفاجئ جورج وسوف بالغناء خلفه مع الكورال على المسرح/ فيديو

فوجئ المطرب العربي جورج وسوف بوجود المطرب آدم، يقف خلفه ويغني مع الكورال.

وشارك أبو وديع في حفل افتتاح مهرجان قرطبة في لبنان، السبت الماضي، وأدى عددا من أغانيه المشهورة أمام الآلاف من الجمهور الذي شارك في المهرجان.

وفوجئ سلطان العرب أثناء أدائه لأغنية “كده كفاية” بوجود المطرب اللبناني آدم خلفه يغني مع الكورال، فطالبه وسوف بالوقوف إلى جواره والغناء معه، إلا أن آدم رفض وفضل أن يقف مع الكورال خلف جورج.

وأثناء غناء وسوف اندفع آدم نحوه وقبل يده، وعاد للخلف مرة أخرى.

وأشاد السلطان بموهبة آدم، قائلا: “في ناس منحهم الله نفسية حلوة، هذا الشاب من قلبي بحبه، الله يوفقك”.

وجورج وسوف، سوري الجنسية، أحد أشهر المطربين العرب، وبدأ الغناء منذ أن كان طفلا، لكنه أصدر أول ألبوماته عام 1984، وصار من نجوم الغناء العربي في تسعينيات القرن الماضي.