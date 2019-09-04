العمل الاسلامي: تفاقم مشكلة البطالة دليل فشل النهج الاقتصادي والسياسي القائم

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب الأردني، بحسب ما أظهره تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من العام الحالي والتي بلغت نسبتها 19.2%، مؤكداً على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمعالجة هذه المشكلة وتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به الدولة.

واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، أن ارتفاع معدلات البطالة دليل على فشل المشاريع التي طرحتها الحكومة حول تشغيل العاطلين عن العمل رغم الوعود الحكومية المتكررة حول معالجة هذا الملف، مع ضرورة “وقف شلال الفساد المتدفق الذي ينخر في جسم هذه المؤسسات وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة البطالة بشكل عام” بحسب البيان.

وفي الشأن الفلسطيني استنكر الحزب ما قام به رئيس الكيان الصهيوني روبين ريفلين من اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل اليوم الأربعاء برفقة كبار المسؤولين الصهاينة وسط حراسة مشددة من عناصر شرطة وجيش الاحتلال، ما اعتبره الحزب اعتداءاً صارخاً على المسجد واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف الحزب في بيانه ” إننا إذ ندين هذا الاعتداء الصهيوني على قدسية المسجد الإبراهيمي، فإننا نحذر من مساعي رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو من اقتحام المسجد الإبراهيمي مستقبلاً، ويؤكد الحزب أن هذه الاعتداءات الصهيونية لن تغير من هوية المسجد الإسلامية”.

وطالب الحزب الأنظمة العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة هذه الاعتداءات الصهيونية “والتي تزايدت مؤخراً في ظل استمرار بعض الأنظمة العربية في سياسة الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال، بما يشكل ضوءاً أخضر للاحتلال بالتمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية” بحسب البيان.