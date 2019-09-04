إحالة ملف كراج بلدية الزرقاء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الزرقاء 4 أيلول (بترا) – أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وإدارية في أعمال كراج البلدية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال المومني في تصريح صحفي لــ (بترا) انه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد اطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية فيه.

وأضاف ان لجنة التحقيق أنهت أعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء أسعار قطع الآليات تصل الى 40 – 50 بالمئة زيادة عن السعر الحقيقي في الأسواق، إضافة الى الكثير من الإصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم وأشغال البلديات.

وبين المومني انه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على أنها جديدة.

يذكر ان تكاليف إصلاح الآليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب مليوني دينار سنوياً ومعظم الآليات العاملة الآن في طريقها للخروج من العمل لأسباب فنية .

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