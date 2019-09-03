مجتهد: ابن سلمان يوجّه وزارة الخارجية بالاعداد لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع

كشف حساب المغرد السعودي الشهير على موقع تويتر “مجتهد”، قبل بضعة ايام، عن تطورات مفاجئة في علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس بشار الأسد.

وقال “مجتهد”، المعروف بنشر أسرار العائلة السعودية الحاكمة: إن “الأمير محمد بن سلمان وجّه وزارة الخارجية السعودية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع”.

كما وجّه ولي العهد الوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دمشق، وفق ذات المصدر.

وكان ولي العهد السعودي قد قال في تصريحات سابقة لمجلة التايم الأمريكية حول مصير بشار الأسد، إنه من غير المرجح أن يترك الأسد السلطة، إلا أنه أعرب عن أمله في ألا يصبح الأسد “دمية” في يد طهران.

وتابع: “بشار باقٍ، لكن أعتقد أن من مصلحة بشار ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون”، وفق ما أوردته قناة “العربية”.

وأردف محمد بن سلمان قائلاً عن مستقبل الرئيس الأسد: “لذا، فمن الأفضل له أن يكون نظامه قوياً في سوريا، وهذا الأمر أيضاً سيكون إيجابيّاً بالنسبة لروسيا”.

وفي يناير الماضي، أكدت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية أن السعودية قد أبلغت المعارضين السوريين بإزالة أعلام المعارضة من كافة الأراضي السعودية، ورفع أعلام النظام السوري بدلاً منها.

وشهدت الفترة الأخيرة توقّفاً لحدّة النقد السعودي الدائم للحكم السوري، ومنع جمع تبرّعات لقوى المعارضة المسلّحة في سوريا، وتجميد حسابات بنكية لشخصيات سورية معارضة.

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