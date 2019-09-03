القائد التاريخي حسن نصر الله يعلن الغاء الخطوط الحمراء من خارطة الصراع بين حزب الله والعدو الاسرائيلي/ فيديو
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مجتهد: ابن سلمان يوجّه وزارة الخارجية بالاعداد لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع

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