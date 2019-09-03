القائد التاريخي حسن نصر الله يعلن الغاء الخطوط الحمراء من خارطة الصراع بين حزب الله والعدو الاسرائيلي/ فيديو
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جرينتش+2 02:21
لا خيار أمام المثقف الفلسطيني إلا الثبات على الموقف الوطني

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