إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن إن 30 دقيقة فقط كانت تفصل حزب الله واسرائيل عن الحرب امس
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جرينتش+2 10:48
وفاة طفل وإصابة شخصين بضيق التنفس اثر حريق منزل في العقبة

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