عجوز فرنسي يبحث عن معشوقته الثمانينية التي احبها من اول نظرة



في خطوة فريدة من نوعها، استقطبت تفاعل عدد من الفرنسيين على منصات التواصل الاجتماعي، نشر رجل فرنسي ثمانيني، قبل بضعة أيام، مذكرة بحث عن “سيدة جميلة” كان قد التقى بها في حافلة نقل عمومي و”أغرم بها”.

جان-بيير، يبلغ من العمر 86 عاماً، كتب بخط يده مذكرة البحث هذه، والتي ضمنها رقم هاتفه، قبل أن يسحب منها مجموعة نسخ ويعلقها على محطات الباص رقم 46 الذي تم اللقاء في داخله، الموجودة في الحي حيث يقطن في الدائرة الثانية عشرة لباريس وجاء فيها: “أبحث عن سيدة جميلة التقيتها في الباص رقم 46 وتبلغ من العمر 86 عاماً مثلي تماما”.

نداء هذا المُسن الباريسي، حرك مشاعر سكان الحي، وقام العديد منهم بالتقاط صورة لرسالته وأعادوا نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، كمساعدة له في البحث عن “غرامه الجديد”.

في حديث مع صحيفة “لوبارزين” الفرنسية يقول جان-بيير: “سقطت تحت سحرها، لدرجة أنني كنت غبياً ولَم أفكر في أن أطلب منها رقم هاتفها قبل أن تنزل في محطتها. لقد وقعت فعلاً في حبها. كان ينبغي أن نتبادل أرقام هواتفنا. لكن ربما تكون على علاقة مع شخص آخر؟”. ويصفها قائلا: “كانت طويلة إلى حد ما، وجسمها نحيف ورشيق، وترتدي فستاناً أبيض فيه أزهار زرقاء” يوضح جان-بيير، الذي فقد زوجته منذ ثلاثة أعوام واصفاً، بكل إعجاب، السيدة المجهولة التي وقع في غرامها ويضيف: “أنا من مواليد السادس من نيسان/ابريل 1933 وهي من مواليد السادس من أيار/مايو من السنة نفسها، أي أن هناك شهرا واحداً فقط بيننا. من باب الصدفة أيضا، عندما أخبرتها بأن لدي سرطان، فأجابتني: أنا أيضاً”. وأيضا، كلاهما لم يستقل مترو الأنفاق بسبب مشاكل في الركبتين.

مبادرة جان-بيير ومساعدة رواد التواصل الاجتماعي لم تذهب سدًى، حيث تمكن الثمانيني، أخيراً، من العثور على الجميلة المجهولة بعد خمسة أيام من البحث بفضل أخصائية أنساب، تأثرت من بين الآلاف الذين تأثروا بهذه القصة الغرامية، ولعبت دور “ملاك الحب” وتمكنت من العثور على السيدة المجهولة، قبل أن تتصل به وتزف إليه الخبر السعيد، وفق تصريحه هو لصحيفة “لوبارزين” مؤكداً أن أخصائية الأنساب أعطته رقم هاتف “السيدة الجميلة” وأنه اتصل بها مباشرة، وأكدت له أنها “تعيش لوحدها وأنها تريد أن تبقى علاقتهما سرية”. ومن المفترض، أن يلتقي جان-بيير، غدا الاثنين، بغرامه الجديد.

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