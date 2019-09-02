إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن إن 30 دقيقة فقط كانت تفصل حزب الله واسرائيل عن الحرب امس
أهم العناوين
جرينتش+2 04:14
اللجنة المشتركة بمجلس الأعيان تؤكد رفضها شمول النواب والاعيان بالضمان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني