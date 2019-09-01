وزارة الخارجية تتابع حادثة وفاة مواطن في اسطنبول

قال مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة ان الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني خلال رحلة سياحية الى مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح القضاة، أن الوزارة من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في انقرة تتابع مع السلطات التركية التحقيقات بحادثة الوفاة، مبينا ان التقارير الاولية تشير الى تعرض المتوفى لنوبة قلبية، وان الوزارة باشرت بإجراءات نقل الجثمان إلى الأردن بناء على طلب ذويه. وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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