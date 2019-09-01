نتنياهو يفتتح اليوم سوق المزايدات الانتخابية ويتعهد بإعلان السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، “إننا مستعدون لإعلان السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية”.

وكان نتنياهو يشارك في احتفال بافتتاح العام الدراسي في إسرائيل وذلك في مستوطنة “ألنكا” في الضفة الغربية.

وتابع نتنياهو موجها حديثه للتلاميذ: “تذكروا أنكم في هذا المكان، وهو أرض إسرائيل، لن نقتلع أي شخص من هذه الأراضي، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح”.

وأشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن نتنياهو قوله: “لن نقوم بطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزءاً من أرض إسرائيل الكبرى”.

يذكر ان نتنياهو، أخذ يتحدث علنا عن مبادرات لضم مناطق من الضفة الغربية منذ الحملة الانتخابية السابقة، بقوله: “نحن نناقش تدريجيًا تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة. أنا لا أفرق بين الكتل الاستيطانية وبؤر الاستيطان النائية، كل بؤرة استيطان هي إسرائيلية في نظري”.

وفي مقابلة صحفية يوم 12 أبريل/نيسان من العام الجاري، قال نتنياهو إنه ناقش قضية اعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية مع الإدارة الأمريكية سعيا منه الى الحصول على موافقة أمريكية على مثل هذه الإجراءات. وعندما سئل في بداية المقابلة هل سيفرض السيادة على غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، أجاب: “من قال اننا لن نفعل هذا؟”

وقد عقب، نفتالي بينيت، احد اقطاب تحالف “يمينا” الانتخابي، ووزير التربية والتعليم السابق، على تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي بوصفه انه دليل على نجاح السياسة التي ينتهجها ويدعو الى تنفيذها بينيت نفسه.

وكتب بينيت على صفحته على فيسبوك: “منذ 8 سنوات، عندما كان رئيس الوزراء نتنياهو يهرول نحو حل الدولتين لشعبين، عندما كان يدور النقاش هل سيتم اخلاء 97٪ أو 93٪ من أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية – المحرر)، نشرت لأول مرة خطتي لفرض القانون الإسرائيلي على المنطقة C في يهودا والسامرة. عندها قال عني الجميع: ’أنت واهم’. اما اليوم فذات رئيس الوزراء يتبنى هذه الخطة”.