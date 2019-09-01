طلقة تنوير.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر اليوم الاحد عدد 1 أيلول 2019 متضمنا ما يلي
– “المجتمع المدني” كمفهوم مخترق إمبريالياً/ إبراهيم علوش
– عندما يُختزل المشروع “الوطني الديموقراطي” إلى مشروع “مجتمع مدني”: نقد قومي للظاهرة/ عبدالناصر بدروشي
– الجيوش العربية والديمقراطية: رد على دعاة المجتمع المدني/ بشار شخاترة
– تسويق مبكر للمليادرير المخرب “جورج سوروس”.. على طريقة مصطفى محمود/ السيد شبل
– صناعة الماضي كمعزز للهويات المتخيلة (الجزء الأول)/ فارس سعادة
– الإسلام السياسي كوجه آخر لمشروع التفكيك المجتمعي والسياسي/ كريمة الروبي
– الصفحة الثقافية: نظرة على المسرح السياسي العربي/ طالب جميل
– قصيدة العدد: “سأظل أفخر أنني عربي” لجوزيف حرب
– رسم العدد: التمويل الأجنبي