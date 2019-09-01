حزب الله اللبناني يعلن اليوم تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح كل من فيها.. والاحداث مرشحة للتصعيد/ فيديو
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جرينتش+2 06:59
حزب الله اللبناني يعلن اليوم تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح كل من فيها.. والاحداث مرشحة للتصعيد/ فيديو

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