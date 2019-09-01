جوبترول تطرح بنزين اوكتان 98 بمواصفات عالية في محطاتها

اعلنت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) عن طرح مشتق البنزين اوكتان 98 في بعض محطاتها العاملة في المملكة.

وقال مدير عام الشركة المهندس خالد الزعبي في بيان اليوم الاحد إن بنزين اوكتان 98 منتج جديد يحمل مواصفات عالية تلبي احتياجات السوق المحلية وتواكب التطورات والمتغيرات في قطاع الطاقة”.

وجوبترول هي الذراع التسويقية لشركة مصفاة البترول الأردنية.

وبين المهندس الزعبي أن شركة التسويق تؤكد مسيرة التطور والنجاح التي تتبعها منذ انطلاقتها الأولى وعلى خطى كبريات الشركات العالمية، وذلك بتوفير أفضل المنتجات في قطاع المشتقات النفطية في السوق المحلية، مشددا أن جوبترول تسعى لأن تظل في صدارة مزودي المحروقات في المملكة مع تطوير المنتجات والخدمات التي تحتاجها السوق المحلية باستمرار.

يشار الى أن جوبترول وبعد استحواذها على شركة هيدرون للطاقة (جلف) توسعت شبكة محطاتها، وسيتم العمل في المراحل المقبلة على توفير منتج البنزين 98 في معظم هذه المحطات.

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