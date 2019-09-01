الامن العام يحذر المواطنين من المحتالين الذين يبيعون الساعات المقلدة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام اليوم الاحد أنه ورد في الآونة الاخيرة لإدارة البحث الجنائي عدد من الشكاوى من قبل اشخاص تعرضوا للاحتيال عن طريق شراء ساعات بمبالغ مالية كبيرة على انها اصلية اثناء وجودهم بالشوارع العامة، ليكتشفوا بعد ذلك بانها مقلدة ولا تساوي القيمة المالية المدفوعة.

وحذرت ادارة البحث الجنائي جميع المواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعرض سلع أو مقتنيات غالية الثمن بأسعار اقل من سعر السوق في الشوارع العامة والتأكد بجميع الطرق من تلك المواد قبل شرائها عن طريق مراجعة المحلات المعتمدة الخاصة بفحص تلك الأنواع أو العلامات التجارية لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الاساليب الاحتيالية.

واضافت أنه في حال مصادفة مثل هؤلاء الأشخاص الإبلاغ عنهم فوراً لأقرب مركز امني او عن طريق الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 ، شاكرين للجميع حسن التعاون.