حزب الله اللبناني يعلن اليوم تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح كل من فيها.. ولكن العدو ينفي وقوع اصابات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:59
اردوغان يتعهد لبوتين بحل جبهة النصرة خلال ٨ أيام وفتح الطريقين الدوليين تمهيدا لاستئناف «سوتشي»

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني