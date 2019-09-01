أفلام مهرجان الفيلم العربي بعمان.. نظرة نقدية

نتنياهو يفتتح اليوم سوق المزايدات الانتخابية ويتعهد بإعلان السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات بالضفة الغربية
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