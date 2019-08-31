وفد من الحركة الإسلامية يعزي ذوي المرحوم الحجايا نقيب المعلمين

زار وفد من الحركة الإسلامية تقدمهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات ونائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، بيت عزاء نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا في منطقة الحسا والذي توفي يوم أمس إثر حادث سير.

و ضم الوفد كلا من نائب المراقب العام للجماعة المهندس عزام الهنيدي والنائب الثاني للأمين العام للحزب المحامي حكمت الرواشدة والأمين العام الأسبق للحزب الشيخ حمزة منصور، وأعضاء من المكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة و قيادات الحركة الإسلامية في الكرك والطفيلة.

وعبر الشيخ حمزة منصور في كلمة له بإسم الحركة الإسلامية عن خالص التعازي لذوي الحجايا بفقيد الوطن الدكتور أحمد الحجايا وما كان يشكله من قامة وطنية وتربوية، مشيرا إلى مواقفه في الدفاع عن قضايا المعلمين وقضايا الوطن.