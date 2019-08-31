جماعة الحوثي تعلن الانتصار بعد بيان الإمارات حول تنفيذها ضربات جوية على "الارهابيين" الذين تدعمهم السعودية
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وزارة التربية تعلن نتائج “تكميلية التوجيهي” صباح اليوم السبت

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