وزارة التربية تعلن نتائج “تكميلية التوجيهي” صباح اليوم السبت

تعلن وزارة التربية والتعليم صباح السبت، الساعة الـ11.00، نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2019، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة.

وقال العجارمة إن الوزارة سيكون لديها بيان تفصيلي عن الارقام والنتائج، تزامنا مع إعلان النتائج صباح السبت.

وأضاف أن الوزارة لن تعقد مؤتمرا صحفيا لذلك، بل ستظهر النتائج عبر إدخال رقم جلوس الطالب إلى الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo، اعتبارا من الساعة الـ11.00 صباح اليوم.

وبين العجارمة أن عدد المتقدمين للدورة التكميلية للامتحان؛ بلغ 92 ألف طالب وطالبة.

وتوزع الطلبة؛ بحسب العجارمة، بواقع 22713 تقدموا للامتحان لمبحث واحد، و18732 لمبحثين، و16111 لثلاثة مباحث، و12755 لأربعة مباحث و22132 لخمسة مباحث فأكثر.

واعتبر العجارمة إن هذه الأعداد؛ تعد مؤشرا مهما على نجاح الامتحان، مشيرا إلى أن الناجحين سيتمكنون من التقدم للجامعات قبل الموعد النهائي لإعلان القبول الموحد، وقبل بدء الدوام في الجامعات الرسمية في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

وبين ان هذا النظام الجديد لـ”التوجيهي”؛ يتيح الفرص للطلبة الناجحين في دورتي “التوجيهي” للعام 2019، للتنافس على المقاعد بالجامعات الرسمية على حد سواء، فيما ستتاح لهم المقاعد الجامعية نفسها، ضمن المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ومكرمة العاملين في القوات المسلحة، باستثناء أوائل المحافظات أو الالوية ومكرمة العشائر.

وكانت الوزارة قد أعلنت أول أمس في بيان صحفي لها؛ أن تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2019 / 2020 ممن أنهوا الثانوية العامة بنجاح (الامتحان التكميلي للعام 2019)، ستكون عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، والتي تبدأ اعتبارا من بعد غد وحتى الأربعاء المقبل الساعة الـ12.00.

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