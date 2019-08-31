مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث طعن شرقي فرنسا

قتل شخص على الأقل وجرح ستة آخرين في حادث طعن بمدينة فيلوربان الفرنسية شرق مدينة ليون شرقي البلاد.

وقالت إذاعة فرانس أنفو إن “الاعتداء جرى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش (الرابعة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي)، حيث أقدم شخص على مهاجمة وطعن عدد من المارة في إحدى محطات قطارات الأنفاق”.

وأدى الاعتداء بحسب فرانس أنفو، نقلا عن الشرطة، “لمقتل شخص على الأقل وجرح ستة آخرين”.

وأكدت المصادر الإعلامية أن الشرطة قبضت على المعتدي، فيما لا يزال البحث جارياً عن شخص آخر، مضيفا أن دوافع المعتدي لم تُعرف حتى اللحظة.

هذا وشهدت فرنسا العديد من عمليات إطلاق النار والطعن، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات كان آخرها بداية شهر فبراير/شباط الماضي عندما أقدم شخص على طعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.