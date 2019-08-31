جماعة الحوثي تعلن الانتصار بعد بيان الإمارات حول تنفيذها ضربات جوية على "الارهابيين" الذين تدعمهم السعودية
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جرينتش+2 10:15
رغم الضغوط الامريكية.. شركات إماراتية تشارك في معرض دمشق الدولي وتبحث فرص التعاون مع سوريا

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