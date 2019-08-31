تخفيض جزئي في اسعار المشتقات النفطية لشهر ايلول المقبل



قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم تخفيض اسعار المشتقات النفطية خلال شهر ايلول على النحو التالي:

البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلساً ليصبح 755 فلسا للتر بدلاً من 775 فلسا للتر، والبنزين 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 985 فلسا للتر بدلا من 1000 فلس للتر.

وبحسب القرار انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 590 فلسا للتر بدلا من 605 فلسات للتر, و تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.2 دينار

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاعتيادي اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من (1-30 أيلول )، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.787 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ (4.858) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشار الى ان معدل سعر خام برنت انخفض من 64.1 دولار للبرميل لشهر تموز الماضي الى 59 دولارا للبرميل في شهر آب الحالي .