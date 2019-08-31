الموجة اللاهبة مازالت مستمرة.. اجواء حارة اليوم وغدا وبعد الغد

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرا غدا الاحد ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب وشرق المملكة،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الاثنين فيطرا انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

تتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 34 الى 22 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 34 الى 23 وفي المناطق الجنوبية من 31الى 20 وفي خليج العقبة من 41 الى 29 درجة.

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