مجلس النقباء ينعى نقيب المعلمين احمد الحجايا الذي توفي عصر اليوم بحادث سير

نعى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، نقيب المعلمين أحمد الحجايا الذي انتقل الى رحمته تعالى اثر حادث سير مؤسف.

واثنى سمارة في بيان اليوم الجمعة، على مناقب الفقيد وأدائه النقابي الذي تدرج فيه من خلال نقابته الى ان انتخب نقيبا للمعلمين في نيسان الماضي.

وقد استذكر سمارة المواقف الوطنية للحجايا واندفاعه لخدمة زملائه من خلال موقعه كنقيب للمعلمين.

وأشار إلى انه على الرغم من الفترة القصيرة التي مثل خلالها الحجايا نقابته في مجلس النقباء إلا انه ترك أثرا كبيرا وشكلت وفاته صدمه للمجلس وللوسط النقابي.

وقدم سمارة باسم مجلس النقباء التعازي لأسرة الحجايا ونقابته وللمعلمات والمعلمين في كافة أرجاء الوطن.

هذا وقد توفي الحجايا إثر تدهور مركبته أثناء عبوره طريق جرف الدراويش شرقي محافظة الطفيلة، فيما أصيب ثلاثة آخرون، وفق مصدر من مديرية دفاع مدني الطفيلة.

وبين المصدر أن كوادر الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني الطفيلة تعاملت عصر الجمعة، مع حادث تدهور مركبة في منطقة جرف الدراويش باتجاه لواء الحسا شرقي الطفيلة، نتج عنها وفاة نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور احمد الحجايا، واصابة نجله وأثنين آخرين وصفت اصابتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف أن الكوادر تعاملت مع الحادث بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفاة الى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري في الطفيلة.