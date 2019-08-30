كاظم الساهر حزين لغياب عاصي الحلاني عن برنامج «ذا فويس»

استقرت إدارة الموسم الجديد من برنامج اختيار المواهب الشهير “ذا فويس”، على أعضاء لجنة التحكيم، وهم راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

وقال الفنان العراقي كاظم الساهر لموقع “ET” بالعربي: “راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة”.

وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلاً: “عاصي ليه ينسحب، المفروض يكون موجود”.

وعن وجود النجم ماجد المهندس في لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز”، قال الساهر “ماجد فنان رائع”.

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