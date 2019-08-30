اصابة صبي بعيار ناري طائش شرق عمان وحالته العامة متوسطة

اصيب حدث بعيار ناري من سلاح “بومباكشن ” مساء امس، اثر وجوده في احدى المناسبات وحالته العامة متوسطة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض حدث من مواليد 2004 للإصابة بعيار ناري من سلاح بومباكشن اعلى الفخذ واسعف للمستشفى وحالته العامة متوسطة .

واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيق تمكن العاملون في الامن الوقائي من تحديد مطلق العيارات النارية، وجرى استدعاؤه وضبطه والسلاح الذي كان بحوزته وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه .

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