تنبهوا.. اجواء حارة اليوم وانخفاض طفيف غدا الجمعة وارتفاع يوم السبت



عمان 29 آب (بترا)- تكون الأجواء اليوم الخميس حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق دائرة الأرصاد الجوية.

وحسب تقرير الدائرة يطرا يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة،وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يوم السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 34 الى 22 درجة وفي المناطق الشمالية من 31 الى22 وفي المناطق الجنوبية من 31 الى 18 وفي خليج العقبة من 39 الى 28 درجة.

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