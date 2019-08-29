فشل اردوغان في اقناع بوتين بالضغط على الجيش السوري لوقف ملاحقته لعصابات الارهاب بريف حماة ومحافظة ادلب
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جرينتش+2 01:29
المقاتلات الروسية توقف ضربة جوية اسرائيلية ثانية لسورية ولبنان يوم السبت الماضي

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