“مجتهد” ينفي أنباء مقتل المستشار سعود القحطاني وموقع “العهد الجديد” يرجح مقتله

علق المغرد السعودي “مجتهد” على أنباء وفاة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، كاشفا عن مصدر الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مجتهد في تغريدة له على “تويتر” إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو مصدر الأنباء، وقد يكون باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال : الإشاعة ستتطور من تسميم إلى “انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته المسؤول ألاول عن قتل خاشقجي”

وختم بالقول : سبب صناعة الإشاعة أن كوشنر ضغط على ابن سلمان لجعل سعود كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن “وفاة أو تصفية” المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظهوره علنا منذ فترة طويلة.

وكتب الناشط الفلسطيني إياد البغدادي المقيم في النرويج على حسابه في تويتر: “دعونا نترك الأمر للصحفيين لإثبات وجود أي دليل على أن سعود القحطاني لا يزال حيا”، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن دوره في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وفي السياق ذاته، كشف حساب “العهد الجديد”، على “تويتر”، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، نصح بن سلمان بالتخلي فوراً عن مستشاره المقرب سعود القحطاني وتقديمه “كبش فداء” في قضية اغتيال خاشقجي.

وذكر الحساب، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 386 ألف شخص ويختص بتسريب ما يدور داخل أروقة البلاط الملكي السعودي، أن كوشنر أجرى اتصالاً هاتفياً بـ”بن سلمان”، منتصف أغسطس 2019، أكد خلاله أن قضية خاشقجي تأخذ منحنى خطيراً في الكونغرس، مشدداً على ضرورة تقديم القحطاني إلى المحاكمة.

وأضاف نقلاً على لسان كوشنر لـ”بن سلمان”: “لا تستهِن بمؤسسات النظام الأمريكي، لأن القضية قد تصل إلى مرحلة لا نستطيع حمايتك فيها من الكونغرس، لذا عليك التخلي فوراً عن ذلك المستشار”.

وبداية العام الجاري، نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا نقلت فيه عن مصادر غربية وعربية وسعودية على صلة بالديوان الملكي السعودي قولها إن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

وعزل القحطاني من منصبه أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد اتهامه بأنه هو من أشرف على عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وأعطى الأوامر للقتلة عبر تطبيق سكايب.