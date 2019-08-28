وزارة الداخلية بغزة تعلن حالة الطوارئ عقب استشهاد 3 عناصر امن في تفجيرين وكشف الخيوط الاولية لهذه الجريمة/ فيديو
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جرينتش+2 11:51
فضائح سياحية – لا سياسية – متبادلة بين تركيا والسعودية

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