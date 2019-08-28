إصابة شخص اثر حادث تسرب غاز في مطعم بشارع الرينبو بعمان



عمان 28 آب (بترا)-اصيب شخص بجروح ورضوض بسيطة صباح اليوم الاربعاء اثر حادث تسرب غاز داخل مطعم في منطقة شارع الرينبو في عمان، حسب ما أعلن الناطق الإعلامي في الدفاع المدني.

وقال المقدم إياد العمرو في بيان ان فرق الإطفاء والإسعاف بمديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع حادث داخل مطعم في منطقة شارع الرينبو أدى إلى عملية عصف وتفريغ لحظي، وانهيار المطعم بالكامل وحدوث بعض الأضرار في المباني والمحال المجاورة ،موضحا ان فرق الاسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقلته إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وهرعت مجموعات من الأمن العام الى موقع الحادث لتنظيم حركة السير،اضافة الى كوادر أمانة عمان الكبرى لإزالة الردم من الموقع .

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