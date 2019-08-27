 وفد نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر المصرية يزور مصانع شركة البوتاس العربية بغور الصافي

غور الصافي/ قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن الشركة بدأت بإنتاج أصناف جديدة من مادة البوتاس (وهو البوتاس الحبيبي الأحمر) لتلبية الطلب في الأسواق المستهلكة لهذا المنتج، ويأتي هذا المنتج ضمن سياسة الشركة للدخول في أسواق جديدة مثل أسواق أمريكا اللاتينية والتايلندية والفيتنامية والتي تتميز بأسعار بيع وهوامش ربحية عالية نسبيا.

واضاف خلال لقائه وفداً من النقابات العامة للعاملين في المناجم والمحاجر المصرية برئاسة رئيس النقابة السيد محمد عبد الفتاح عرابي في مصانع الشركة في غور الصافي اليوم بحضور نواب الرئيس التنفيذي المهندس محمد ابو غياب والمهندس عدنان المعايطة والمدراء التنفيذيين، والنائب خالد الفناطسة رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية ومحمد الحجايا نائب رئيس النقابة أن الشركة بصدد تحديث خطتها الاستراتيجية للعشرة أعوام القادمة أخذة بعين الاعتبار التغيرات الديناميكية في صناعة الأسمدة وللنهوض بصناعة البوتاس الأردنية الى مصاف الدول المنافسة المنتجة لمادة البوتاس وذلك نظراً لأهمية صناعة البوتاس للاقتصاد الأردني.

وأشار الدكتور معن النسور الى أن الشركة لديها مشاريع توسعية بهدف زيادة الانتاج من مادة البوتاس بنوعيه الأبيض والأحمر وبأعلى مستويات الجودة، وجاء ذلك نتيجة التحديث المستمر لأجهزة ومعدات الشركة وبمواصفات دولية عالية. وأضاف الدكتور النسور أن الشركة تدرس مسألة التوسع في إنتاج الاسمدة المتخصصة والتي تعتبر واحدة من وسائل تعظيم القيمة المضافة.

من جانبه أشاد رئيس النقابة المصرية السيد محمد عرابي بهذا الصرح الكبير، شركة البوتاس العربية، مؤكداً أن نجاح هذه الشركة وتنافسيتها مقارنة بالشركات العالمية جاء بجهود العاملين فيها وبإدارتها المتميزة التي أوصلتها الى العالمية، ونحن نفتخر في النقابة المصرية بهذه الجهود المباركة. من جانبه عبر السيد الفناطسة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه شركة البوتاس العربية من إنجازات جاءت نتيجة لوجود إدارة تنفيذية محترفة ومتميزه تمتلك الرؤى والقدرة على وضع الخطط والبرامج وتنفيذها وقوى عاملة متفانية في سبيل تحقيق أهداف الشركة. وعبر الفناطسة عن تقديره لكل ما تقدمه الشركة للعاملين فيها مما جعلها مثلا في الميزات والمنافع التي تقدمه أي شركة لأبنائها.

واستمع وفد النقابة المصرية من المختصين ومدراء المصنع الى شرح عن آلية صناعة البوتاس الأردني وعن استخدام أفضل الأجهزة المستخدمة لإنتاج هذه المادة بأعلى المواصفات الدولية.

وقام وفد النقابة المصرية بجولة الى مواقع المصنع ابتداء من أحدث الحصادات لحصد المادة الأولية من مياه البحر الميت لصناعة البوتاس وضخ هذه المادة للمصنع، وزيارة الملاحات الشمسية التي يتم تخزين المادة الأولية فيها، كما زار الوفد غرفة التحكم لعمليات البلورة الباردة والساخنة وزيارة مستودعات البوتاس الأحمر والبوتاس الأبيض، إضافة إلى جولة عامة في أقسام المصنع المختلفة

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