نتنياهو “المرعوب” يوجه رسالة تحذيرية استباقية إلى حسن نصر الله وقاسم سليماني

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى “حزب الله” اللبناني ولبنان وإيران، طالبهم فيها بمراقبة أفعالهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم”.

وطالب نتنياهو زعيم “حزب الله” حسن نصر الله بأن “يهدأ”، وذلك بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية بيروت.

وقال نتنياهو: “سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها”.

​وتابع: “أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم”.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قد بعث برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا ولبنان.

وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير “الجرود” من الإرهابيين: “أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا”.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضا.