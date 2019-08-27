العجارمة : 92 الف طالبة وطالبة تقدموا لتكميلية التوجيهي

عمان 27 آب (بترا)- قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة: إن عدد المتقدمين للدورة التكميلية لامتحان التوجيهي قد بلغ 92 الف طالب وطالبة. حيث توزع الطلبة بواقع 22713 تقدموا للامتحان لمبحث واحد، و 18732 لمبحثين، و 16111 لثلاثة مباحث، و12755 لأربعة مباحث و22132 لخمسة مباحث فاكثر.

وقال العجارمة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن هذه الأعداد تعد مؤشرا مهما على نجاح الامتحان، مؤكدا أن نجاح الامتحان سيتعزز بإعلان نتائجه يوم السبت المقبل.

ونفى أن يكون قرار الوزارة بعقد الامتحان التكميلي ارتجاليا، مؤكدا أن المراجعة التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم للامتحان سابقا، ستتم لأغراض التحسين والتطوير لتعزيز نجاحه ولا تعني أي فشل للامتحان.

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في عرض مفصل لنتائج الامتحان التي وصفها بالمبشرة، وتدريجات الفئات الخاصة بالمعدلات التي تعودت على نشرها في كل عام.

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