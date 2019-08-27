الحجايا يلتقي لجنة التربية بمجلس الأعيان ويؤكد على استحقاق علاوة الـ50٪؜

التقى نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا يرافقه رئيس اللجنة الإعلامية للنقابة نور الدين نديم، اليوم الثلاثاء، لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور وجيه عويس، لبحث مطلب علاوة الـ50%.

وقال الدكتور أحمد الحجايا إن هذا المطلب بات حاجة ملحة في ظل تآكل رواتب المعلمين، ولا مجال للتراجع عنه أو التفاوض عليه أو تجزئته، لافتًا إلى أن المعلم الأردني يعيش ظروفًا صعبة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الأسعار مقابل عدم زيادة راتبه.

وأضاف الحجايا أن نقابة المعلمين لا تفكر مطلقًا في خدش هيبة الدولة؛ إنما هناك مطالب مضى عليها طويلا ولم يتم تنفيذها، وأن صبر المعلم قد نفد ولم يعد قادرًا على التحمل أكثر.

ولفت الحجايا إلى أن النقابة تطالب بتوجيه أموال وزارة التربية والتعليم إلى المعلمين وليس لجهات أخرى، مبيّنًا أن الجانب الإداري طغى على الجانب المهني في الوزارة مما ساهم في تراجع العملية التعليمية.

من جانبه قال عويس إننا ندرك الخلل الموجود في العملية التعليمية المدرسية، ونعي المشاكل التي تقف في طريق نقابة المعلمين وأهمها الرواتب، مبديًا قناعته باستحقاق المعلمين لهذا المطلب.

وأضاف أنه إذا كان هناك نقابة مهمة في الأردن فهي نقابة المعلمين، مؤكدًا أن مجلس الأعيان سيقوم بإيصال صوت النقابة والمعلمين إلى الحكومة وسيبذل أقصى جهد في سبيل تحقيق مطلب علاوة الـ50٪؜.