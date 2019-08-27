الجميلة “داليا البحيري” تنتظر عادل امام وتعود للسينما بعد غياب 12 عاما

استقالة 5 جنرالات تؤشر على التباعد المرحلي وفك الارتباط التدريجي بين اردوغان "الاخواني" والجيش التركي "الاتاتوركي"
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