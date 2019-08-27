الجميلة “داليا البحيري” تنتظر عادل امام وتعود للسينما بعد غياب 12 عاما

بعد فترة غياب استمرت لسنوات طويلة، قررت النجمة داليا البحيرى أن تعود للسينما من خلال فيلم يكتبه المؤلف فداء الشندويلى، ويواصل فى كتابته حالياً، ولم يستقر على اسم نهائى له وما زال الفيلم فى المراحل الأولى من التحضيرات.

ويتم الكشف عن تفاصيل العمل بعدما ينتهى الشندويلى من كتابة العمل، والبدء فى معاينة الديكورات وتعاقد الأبطال المشاركين فى الفيلم إلى جانب داليا البحيرى.

يشار إلى أن داليا البحيرى تنتظر أسرة مسلسل الزعيم عادل إمام “فلانتينو” لاستئناف تصوير مشاهدها حيث تجسد دور فتاة من طنطا وهى ريفية وتنتقل للمدينة وتحدث بينها وبين فلانتينو كثير من الأحداث.

وكانت أخر أعمال داليا البحيرى السينمائية فيلم “جوبا” مع النجم مصطفى شعبان والذى عرض فى السينمات عام 2007 تأليف محمد رفعت وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد أكدت داليا أن غيابها عن السينما الفترة الماضية يرجع لخريطة الصناعة بشكل عام التى اتجهت للدراما فى السنوات الأخيرة، وهو ما جعلها تتجه لتقديم مسلسلات، والدليل اتجاه أيضا الكثير من نجوم السينما إلى الدراما، وحرصهم الشديد على التواجد من خلالها.

وقالت داليا البحيرى ان “السينما وحشتنى”، وأتمنى أن أعود إلى السينما الفترة الماضية بعمل قوى ومهم يرضى طموحاتها الفنية، ويقدمها بشكل مختلف، خاصة أن بدايتها كانت من خلال السينما.

يذكر أن داليا البحيرى قدمت مؤخرا من خلال الدراما التلفزيونية مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوى”، والذى قد فى أجزاء وهو من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وسمير غانم ومروة عبد المنعم وإيمان السيد ورجاء الجداوى، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.

وتدور أحداث المسلسل حول الصحفية إنجى وزوجها الصحفي علي اللذين يعملان بنفس الجريدة، وتجمعهما كثير من المواقف الكوميدية والخلافات المستمرة، وذلك من خلال سرد مختلف وكوميدى للأحداث.