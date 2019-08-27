الأمن العام يعلن مقتل شخص بعيار ناري في اربد والقبض على الجاني

عمان 27 اب (بترا)- قضى شخص مساء امس جراء إصابته بعيار ناري بمحافظة اربد، وفق ما أفاد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان أن بلاغا ورد لمديرية شرطة إربد مساء امس بتعرض أحد الأشخاص للإصابة بعيار ناري من قبل شخص اخر حيث اسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .

وقال ان التحقيقات قادت لتحديد المشتبه باطلاق العيارات النارية وجرى القاء القبض عليه اضافة لضبط عدد من الاشخاص كانوا برفقته، مشيرا الى ان التحقيقات مستمرة.

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